La sicurezza è sotto scacco: i giallorossi bloccano i taser

“Il governo blocca l’utilizzo del Taser“. La denuncia arriva dal leader della Lega, Matteo Salvini, e dal responsabile del Dipartimento di sicurezza del partito, Nicola Molteni.

Una direttiva del Ministero dell’Interno, infatti, si rivolge alla Direzione centrale per gli affari generali della polizia di Stato, con l’obiettivo di procedere al ritiro dei Taser. Le 32 armi ad impulsi elettrici, concesse in noleggio annuale dalla società Axon, devono quindi essere bloccate e custodite nelle armerie delle questure, “fino a nuove disposizioni”. A comunicarlo è stato l’Ufficio coordinemento e pianificazione forze di polizia, con una nota del 21 luglio 2020, che precisa come la Direzione centrale del servizio tecnico logistico e della gestione patrimoniale “ha determinato la non aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica diretta all’acquisizione delle pistole ad impulsi elettrici da destinare alle forze di polizia “.