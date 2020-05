La sindaca di Riccione scrive a Sala: ‘Venga al mare da noi’

(ANSA) – RICCIONE, 30 MAG – “Sindaco Sala, il 3 giugno venga al mare a Riccione”, “da noi siete sempre i benvenuti”. Lo ha scritto la sindaca di Riccione, Renata Tosi, in una lettera aperta al primo cittadino di Milano in previsione della fine delle restrizioni agli spostamenti tra regioni.

“Riccione e la Romagna hanno sempre fatto il tifo per voi milanesi, per i lombardi, ovviamente per tutti gli italiani che si sono trovati a dover affrontare l’inimmaginabile in questi mesi”, ha messo nero su bianco Tosi invitando i milanesi “a visitare Riccione e la Romagna, a fidarvi di noi, dei nostri operatori, della nostra accoglienza da sempre in grado di rispettare e tutelare gli ospiti”. La sindaca da tempo spinge per le ripartenza (è nota la sua battaglia sulla riapertura della spiaggia) e ha aggiunto: “Per noi il 3 giugno quest’anno sarà una data di liberazione”. (ANSA).



—

