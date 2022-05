La sinistra contro Sangiuliano. FdI: “Sono senza idee”

Condividi l'articolo

L’intervento del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano durante la convention milanese di Fratelli d’Italia ha suscitato qualche polemica. Tra le prime a prendere posizione, è possibile annoverare la senatrice del Partito Democratico, Valeria Fedeli.

“Trovo grave e assolutamente improprio il comizio politico del direttore del Tg2 Sangiuliano alla conferenza di Fdi a Milano. Non è mai accaduto che un direttore di Tg Rai facesse un comizio a una convention di partito. Secondo le regole Rai chi lo ha autorizzato? Serve un urgente chiarimento e l’intervento dei vertici Rai”, ha fatto sapere l’ex ministro dell’Istruzione che è anche la capogruppo del partito cui appartiene presso la commissione Vigilanza Rai. Ma Valeria Fedeli non è l’unica ad aver tuonato sull’intervento milanese di Sangiuliano.

“Il comizio del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano alla convention di Fratelli d’Italia a Milano rappresenta un caso senza precedenti – ha scritto via social Michele Anzaldi, segretario della stessa commissione cui appartiene la Fedeli ed esponente d’Italia viva : mai un direttore di un tg Rai era salito sul palco di una conferenza di partito per un intervento di carattere politico, addirittura proprio l’intervento chiamato a lanciare il discorso immediatamente successivo della leader Giorgia Meloni”.

Poi la precisazione di Anzaldi: “ Come ha potuto l’amministratore delegato Fuortes autorizzare una tale umiliazione della funzione del servizio pubblico? Come è stato possibile avallare un atto di tale disprezzo e arroganza nei confronti dei cittadini che pagano il canone?”. Il tema posto, dunque, non è tanto la presenza di un direttore di un Tg della Rai alla convention di un partito, quanto il fatto che Sangiuliano abbia introdotto, secondo chi critica, l’intervento del leader di Fdi Giorgia Meloni.

La replica immediata è stata di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi presso la Camera dei deputati: “L’invidia – ha osservato il meloniano, così come riporta l’Agi – è una brutta bestia. Come quella mostrata da una sinistra ridicola e a corto di idee che, non essendo più in grado di confrontarsi su alcun tipo di tema, sta maldestramente attaccando un serio professionista come il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ‘colpevolè a detta loro di aver partecipato alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano”.

Subito dopo i ringraziamenti di rito al direttore del Tg2: “ A Sangiuliano – ha continuato Lollobrigida – rinnoviamo invece il nostro sincero ringraziamento per il dotto e articolato intervento sul conservatorismo. Un contributo di alto spessore che ha arricchito il dibattito di questa tre giorni, che aveva l’obiettivo proprio di approfondire i temi più attuali e stringenti per gli italiani, fornendo risposte e spunti concreti. Ma forse per la sinistra è proprio questo il problema”, ha chiosato il capogruppo di Fdi.

