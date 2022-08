La sinistra scende ancora: ecco quanto vale davvero

Condividi l'articolo

Carlo Calenda ha rotto il patto con il Partito Democratico, è cosa nota. Il leader di Azione ha abbandonato l’ammucchiata guidata da Enrico Letta con dentro Fratoianni, Bonelli e Di Maio. Il futuro dell’ex ministro dello Sviluppo Economico è tutto da scrivere – nelle ultime ore è tornato di moda l’asse con Renzi – ma è soprattutto la sinistra a dover fare i conti con le pesanti ripercussioni di questo strappo.

I sondaggisti non hanno dubbi: dopo l’addio di Calenda e di Azione, l’accozzaglia è sotto il 30 per cento. Secondo Antonio Noto di Noto sondaggi, la coalizione Pd-Più Europa-Sinistra Italiana-Verdi può ambire al 26%: “Sarebbe assai lontana dal centrodestra. Difficile la rimonta sul centrodestra con Calenda, figurarsi senza Azione” , le sue parole al Corriere della Sera.

Una débacle, semplicemente, per le ambizioni di Letta & Co. La rottura con Calenda, inoltre, arriva dopo la separazione dal Movimento 5 Stelle. Dal maxi-assembramento alla mini-coalizione, spiega Lorenzo Pregliasco di You Trend, che non condivide pressoché nulla: “Non solo l’alleanza è eterogenea, per le note differenze programmatiche, ma ha anche un perimetro ristretto” .

Più fiducioso sulle sorti della sinistra è Carlo Buttaroni, esperto di Tecnè. Secondo il sondaggista, con l’addio di Calenda la nuova coalizione guidata dai dem “assume un perimetro di tipo socialista” , su cui si può riconoscere tutto l’elettorato di centrosinistra. E c’è di più: “Un dato dovrebbe far riflettere: a oggi solo il 31,8% dell’elettorato sa chi votare. Un elettore su tre è orientato, il resto è un mare aperto. Segno che è tutto in evoluzione”.

E Calenda? Come dicevamo, l’ex manager di Sky potrebbe dare vita in extremis a un’alleanza con Matteo Renzi. Ma c’è un fattore da non sottovalutare secondo Pregliasco: ora appare un leader poco coerente e poco credibile, sia da destra sia da sinistra. “Oggi fa più fatica a togliere consensi al centrodestra perché fino a un’ora fa stava con il Pd, e anche al centrosinistra perché viene visto come un partner inaffidabile. Aggiungo che c’è il problema delle firme. Tanti auguri, allora, perché è il 7 agosto” , l’analisi dell’esperto.

