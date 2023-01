La tennista di Verucchio, Lucia Bronzetti, perde contro la Keys agli United Cup di tennis. Per l’Italia è disfatta: 0-4. nited Cup di tennis agli USA

Condividi l'articolo

La finale della United Cup di tennis, disputatasi a Sidney, ha visto l’Italia arrendersi agli Stati Uniti per 4-0. La giocatrice di Verucchio Lucia Bronzetti ha perso la sua sfida contro Madison Keys per 6-3, 6-2, lasciando così l’opportunità agli Stati Uniti di ottenere il poker finale.

La partita è stata senza storia, con Madison Keys che ha concesso appena 5 game alla Bronzetti, che è riuscita a tenere il proprio servizio solo 2 volte durante il match.

La differenza tra le due tenniste in campo è stata evidente, con la Bronzetti che deve ancora fare molta strada per poter competere alla pari con le migliori al mondo. Prima della Bronzetti, anche Musetti, Trevisan e Berrettini erano stati battuti, chiudendo così la United Cup con un risultato di 4-0 per gli Stati Uniti.