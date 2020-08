La terremotata affronta Conte. Lui (in imbarazzo) reagisce così

In visita ad Amatrice, una delle zone maggiormente colpite dal terribile terremoto avvenuto nel 2016, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è trovato a fronteggiare la rabbia di alcuni cittadini. Oggi sono trascorsi 4 anni dalla tragedia che ha colpito diverse zone del centro-Italia, causando 299 morti e gravissimi danni, ed il premier ha raggiunto il comune di Amatrice per partecipare alla cerimonia di commemorazione delle vittime. Entrato nel campo sportivo della cittadina dove il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, si accingeva a celebrare la santa messa, il premier ha tuttavia trovato ad attenderlo un gruppo di cittadini che indossavano una t-shirt con la scritta: “Presidente Conte vogliamo parlare con te” . Mentre le telecamere riprendevano tutto, il presidente si è fermato ad ascoltarli ed ha dovuto affrontare la furia di una donna, che ha raccontato il dramma subito dalla propria famiglia.

“ Rispettate il nostro dolore, vogliamo concretezza. Siamo stanchi delle promesse, siamo stanchi. Capito? “, ha detto la signora, mentre il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, subito accorso in aiuto del premier, tentava di placarla, ricordandole quanto fatto fino ad ora dal governo. “Dobbiamo anche ringraziare il presidente che ha ascoltato le proposte dei comuni” , ha dichiarato il primo cittadino, mentre Conte restava in silenzio. La donna, tuttavia, ha proseguito con il suo sfogo: “Caro sindaco, io ho lasciato la mia terra” . “Potrai tornare” , ha ribattuto il primo cittadino. “Non posso tornare, perché io ho perso mio marito. Siamo stanchi. Io voglio delle risposte dal presidente. Voglio parlare con il presidente a tu per tu. Anche a casa mia”, ha continuato la donna, disperata. “Verrò a trovarla a casa sua” , ha quindi risposto il premier, promettendo di raggiungerla dopo la cerimonia. “Dopo vengo a casa sua e parliamo. Non voglio interrompere la cerimonia. Capisco le sue posizioni e la sua insoddisfazione”.

“Ho perso il marito”, ha ripetuto la signora. “Mi si è ucciso. Mi si è impiccato dentro casa, sono stata io a trovarlo quella notte e ho lasciato la mia terra. Mia figlia è lontana.Voglio tornare per la mia gente, lottare per la mia terra. Siamo amareggiati. Quattro commissari per la ricostruzioni. Promesse”.

“Però signora ne parleremo dopo” , ha quindi detto il presidente Conte. “A casa sua”.

“Va bene, sono a sua disposizione. Basta avere delle risposte “, ha quindi acconsentito la cittadina.