La Traviata al Verdi di Trieste, streaming su Ansa.it

Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste proporrà il prossimo 3 dicembre alle 17.30, in streaming e in assenza di pubblico, l’anteprima de La traviata di Giuseppe Verdi nell’allestimento con cui riscosse gran successo nel corso della tournée in Giappone svoltasi dal 25 ottobre al 10 novembre 2019.

L’evento si inserisce nel palinsesto unico di produzioni in streaming che le dodici Fondazioni Liriche nazionali hanno deciso di realizzare per mantener vivo il legame con il pubblico grazie alla collaborazione tra Anfols (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche) e Agenzia ANSA nell’ambito del progetto ANSA per la Cultura. La proposta del Teatro Verdi di Trieste costituirà la prima opera in forma scenica di questo percorso e sarà trasmessa e condivisa attraverso gli strumenti digitali di tutte le Fondazioni.

A dirigere Orchestra e Coro sarà il M° Michelangelo Mazza; la regia sarà curata da Mariano Bauduin, per lungo tempo assistente di Roberto De Simone, già a Trieste nell’allestimento di Falstaff. Nel cast, tra gli altri, ci saranno il soprano spagnolo Ruth Iniesta (Violetta Valéry), il tenore Marco Ciaponi (Alfredo Germont) e il baritono Angelo Veccia (Giorgio Germont).

Il pubblico potrà assistere alla rappresentazione dell’opera collegandosi ai seguenti link www.anfols.it/webtv, http://www.teatroverdi-trieste.com/it/spettacoli/la-traviata-3 www.ansa.it e sui siti internet delle fondazioni liriche sinfoniche aderenti all’iniziativa. (ANSA).



