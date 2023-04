La visita al Colle di Draghi alla vigilia dell’incontro tra Mattarella e Meloni

Condividi l'articolo

Sull’argomento del contendere, inutile fare supposizioni. Perché tutti assicurano che trattasi di un «cordiale scambio» di vedute sulla politica estera, senza alcun approfondimento nel dettaglio dei tanti dossier – soprattutto quelli esteri – ad oggi sul tavolo del governo. Poi, certo, il fatto che Mario Draghi sia andato al Quirinale per far visita a Sergio Mattarella tra mercoledì e giovedì pomeriggio della scorsa settimana non è un dettaglio. Anche perché la cronaca dice che poche ore dopo venerdì in tarda mattinata il capo dello Stato ha avuto un lungo faccia a faccia con Giorgia Meloni. In agenda «da giorni», assicurano da Palazzo Chigi e confermano dal Colle, ma che comunque è stato decisamente più lungo del previsto, tanto che la premier ha dovuto rinunciare alla sua trasferta a Udine dove avrebbe dovuto partecipare al comizio di chiusura della campagna elettorale per le regionali del Friuli Venzia-Giulia.

Senza entrare nel merito del colloquio tra Mattarella e Draghi e pure di un incontro che in quelle stesse ore il capo dello Stato avrebbe avuto con Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia è difficile immaginare che uno dei principali dossier sul tavolo non sia stato il Pnrr, i suoi tempi di attuazione, i temuti ritardi nel mettere a terra il Recovery e le eventuali responsabilità dei governi precedenti che hanno vistato il Piano e verso cui l’Europa sul punto insiste sia la premier Meloni che il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto ha sempre avuto «un approccio decisamente più conciliante» di quello di oggi. Un modo educato per dire che con Draghi a Palazzo Chigi c’era decisamente più flessibilità. Concetto che il governo ha messo nero su bianco la scorsa settimana con una nota in cui faceva notare che i tre target «oggetto di ulteriore approfondimento» da parte del Desk Italia sul Pnrr della Commissione Ue ragione per cui è ancora sub iudice l’ultima tranche 2022 di finanziamenti da ben 19 miliardi di euro riguardano tutti il precedente esecutivo guidato da Draghi: concessioni portuali («decreto inviato al Consiglio di Stato il 14 ottobre 2022»), reti di teleriscaldamento («interventi selezionati attraverso procedura di gara del 30 giugno 2022») e piani urbani integrati relativi al Bosco dello sport di Venezia e allo stadio Artemio Franchi di Firenze («approvati il 22 aprile 2022»). Considerando che il governo Meloni è in carica dal 22 ottobre dello scorso anno, non serve leggere tra le righe per capire il messaggio.

Di tutto questo, stando a quanto riferiscono gli entourage dei diretti interessati, Draghi e Mattarella non avrebbero parlato. Poi c’è la cronaca. Quella che vede Meloni salire al Colle venerdì – 24 ore dopo Draghi – per un faccia a faccia di due ore. Con il Quirinale – racconta il tam tam – preoccupato dalla tempistica di realizzazione del Pnrr. Ed è difficile pensare che non sia lo stesso timore dell’ex numero uno della Bce. Che – considerando anche la sua ritrosia alla pubblica ribalta – difficilmente sarà contento di essere tacciato come il principale responsabile degli attuali ritardi. Anche se Giovanbattista Fazzolari – non solo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ma soprattutto uno dei pochissimi eletti del cerchio magico di Meloni – assicura che tra la premier e Draghi c’è «un rapporto di grande stima». E sul Pnrr «stiamo sistemando molte cose che non vanno», fatte «in modo troppo frettoloso dal governo Conte 2». È il calumet della pace per Draghi. Chissà se davvero lo fumerà.

