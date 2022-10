“La vittoria dell’Ucraina Non un nostro obiettivo”. Conte getta la maschera

Condividi l'articolo

Le posizioni critiche del Movimento 5 Stelle nell’ambito della guerra tra Ucraina e Russia si erano iniziate a manifestare poco prima della caduta del governo guidato da Mario Draghi: Giuseppe Conte aveva dato segno pubblicamente di insofferenza per un ulteriore invio di armi a Kiev, smarcandosi progressivamente dalla linea che l’esecutivo che sosteneva. Oggi il presidente del M5S ha assunto una posizione ancora più netta, lasciandosi andare a un’assurdità: la sconfitta della Russia sul campo non può essere considerato un obiettivo da perseguire.

L’assurdità di Conte

Di recente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia tratterà “ solo quando avrà capito che non può vincere militarmente ” e che alla pace si arriverà “ isolando la Russia e battendola in battaglia “. L’ambizione di vittoria del presidente ucraino ha però incrociato le titubanze di Conte, che innanzitutto ha ribadito la contrarietà a nuovi invii di armi a Kiev: “ Lo abbiamo fatto per 7 mesi. Dobbiamo lavorare per la pace “.

L’obiettivo di trionfare contro la Russia, ha poi aggiunto il leader del M5S, “ non può essere il nostro obiettivo ” perché “ non possiamo conseguire una vittoria che non sapremo quando avverrà, con quali tempi “. E ha sottolineato la necessità di sedersi al tavolo con Zelensky: “ Lo stiamo aiutando da 7 mesi, abbiamo il diritto di concordare con lui le condizioni pace. Dopodiché si andrà a vedere realmente se questa pace è possibile, cercando di convincere Putin “.

Rassegnarsi all’invasione russa?

La posizione di Conte è assai discutibile. Per caso è convinto che bisognerebbe rassegnarsi all’invasione russa? Crede che cedere al ricatto e all’azione militare di Mosca sia la giusta soluzione? Certamente la via diplomatica è quella auspicabile, con la pace che resta la stella polare. Ma il ragionamento deve essere chiaro: da una parte c’è un aggredito, la cui popolazione continua a subire le atrocità della guerra; dall’altra c’è l’aggressore che non sembra avere intenzione di porre fine a bombardamenti e offensive militari.

Davvero si può pensare di arrivare alla tregua in questo modo? Rivedere i concetti di integrità territoriale, sovranità e indipendenza sarebbe una mera scorciatoia illusoria, che non farebbe altro che spianare la strada ad altre invasioni e azioni militari. In gioco c’è l’equilibrio e la democrazia dell’Occidente intero. La Russia non aspetta altro che crepe, divisioni e spaccature tra i Paesi. Smarcarsi dalla linea atlantica è proprio il miglior assist a Mosca. Su un punto, in particolar modo, ci dovrebbe essere piena convergenza: non possono essere tollerati sconti alla Russia. Conte è d’accordo?

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte