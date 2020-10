L’Accademia d’Arcadia porta il barocco al Bologna Festival

La rassegna ‘Il Nuovo l’Antico’ di Bologna Festival prosegue

il 7 ottobre alle 20.30 all’Oratorio San Filippo Neri con il

concerto dell’Accademia d’Arcadia diretta dalla sua fondatrice

Alessandra Rossi Lürig. Il programma proposto dall’ensemble

milanese si intitola ‘Al lume delle stelle’ e comprende

madrigali di vari autori basati su versi di Torquato Tasso.

Furono molti, infatti, i compositori attivi tra Cinquecento e

Seicento che per i loro madrigali scelsero passi dalla

Gerusalemme liberata o dalle Rime del Tasso, ricercando con

stile “magnifico, costante e grave” l’equilibrio perfetto tra

musica e parola. Luca Marenzio, Giaches De Wert, Salomone Rossi,

Carlo Gesualdo, Sigismondo d’India, Claudio Monteverdi Luzzasco

Luzzaschi, Antonio Il Verso fecero di Torquato Tasso il loro

autore prediletto, talvolta scegliendo gli stessi versi, come

quelli del componimento ‘Al lume delle stelle’ messo in musica a

distanza di anni sia da Marenzio che da Monteverdi. L’ensemble

vocale e strumentale Accademia d’Arcadia è specializzato

nell’esecuzione della produzione vocale rinascimentale e

barocca, un vasto repertorio che viene affrontato secondo i

criteri di una prassi esecutiva storica informata, ma con

metodo e sensibilità moderni.

