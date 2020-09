L’Aceto Balsamico di Modena Igp svelato in realtà virtuale

(ANSA) – MODENA, 30 SET – Degustare, conoscere, apprendere i

segreti dell’Aceto Balsamico di Modena senza muoversi da casa,

grazie alla realtà virtuale. Oggi è possibile, grazie

all’innovativo progetto che il Consorzio Tutela Aceto Balsamico

di Modena Igp ha scelto di sviluppare insieme a Digital Mosaik –

start up trentina specializzata in realtà virtuale – con

l’obiettivo di sfruttare la tecnologia per supportare l’attività

di comunicazione e informazione in Italia e all’estero del

prodotto di eccellenza del Made in Italy.

Indossando un visore, il visitatore viene trasportato in

un’acetaia modenese tra le botti, osservando il mosto d’uva che

cuoce e una città di Modena che si ricrea a partire dal prezioso

liquido, con una degustazione virtuale sviluppata su tre

livelli: visivo, gustativo ed olfattivo. Parallelamente

all’esperienza in realtà virtuale, un nuovo video a 360 gradi,

fruibile anche senza un visore per la virtual reality porterà lo

spettatore in un viaggio attraverso Modena, scoprendo i luoghi

simbolo della storia dell”Oro Nero’, per proseguire poi con un

volo sopra le colline e i vigneti e di nuovo all’interno

dell’acetaia. “Abbiamo voluto trasportare l’utente – ha

sottolineato Federico Desimoni, Direttore del Consorzio di

Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp – in un piacevole ma

dinamico percorso sensoriale, per un’esperienza che punta a

fissare, nella mente del consumatore, le caratteristiche

distintive del prodotto autentico”. (ANSA).



