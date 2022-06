Lacrime Marcelo, ‘addio Real Madrid ma ancora non mi ritiro’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 GIU – L’addio di Marcelo Vieira al Real

Madrid dopo 15 anni e 25 titoli conquistati è rotto dalle

lacrime. “È stata un’avventura meravigliosa. Oggi vado via da

qui come il calciatore che ha vinto il maggior numero di titoli

nella storia della migliore squadra del mondo”, ha detto il

terzino brasiliano nella conferenza stampa di saluto organizzata

dal club di Florentino Perez. Tra i partecipanti alla cerimonia

di addio a Valdebebas, centro sportivo dei merengues, ci sono i

compagni di squadra, lo stesso Perez, così come Carlo Ancelotti

e Raul, che oggi è il responsabile della squadra B del club.

Ma Marcelo ha insistito che non ha ancora intenzione di

ritirarsi. Il difensore brasiliano, 34 anni fatti a maggio, sarà

svincolato a fine mese. Tra i 25 trofei vinti con addosso la

camiseta blanca del Real Madrid, ci sono cinque Champions

League, sei campionati spagnoli e due titoli di Copa del Rey.

“Non è un addio, non mi sento come se stessi lasciando

Madrid. Se non mi darete un biglietto, quando ve lo chiederò, ci

saranno problemi”, ha scherzato il brasiliano. Marcelo ha detto

anche di essere pronto a giocare contro il Real Madrid in

futuro: non ha escluso la possibilità di andare a giocare per

una delle grandi del calcio europeo. “Non penso che giocare

contro il Madrid sarà un problema. Sono molto professionale.” Marcelo ha collezionato il suo quinto titolo in Champions

League il mese scorso quando il Real ha sconfitto il Liverpool a

Parigi vincendo la quattordicesima Coppa dei Campioni. Ma in

finale non ha giocato. Ancelotti gli ha preferito il francese

Ferland Mendy, titolare per questa stagione. Marcelo infatti ha

fatto solo cinque partenze da titolare nella Liga. “Questa

stagione ho giocato a malapena però mi sono sentito utile anche

senza giocare. Ho sentito la responsabilità,” ha detto Marcelo.

“Un attimo prima ero furioso con Ancelotti il giorno dopo

stavamo ci scambiavamo baci e abbracci.” Marcelo era arrivato al Real Madrid nel 2007. In questi anni

di carriera con i Blancos ha collezionato 545 presenze. “Sei

insostituibile”, ha detto Florentino Perez. “Sii fiero della tua

eccezionale carriera”. (ANSA).



