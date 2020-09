Ladro in fuga provoca incidente, coniugi feriti a Modena

(ANSA) – MODENA, 27 SET – Ladro in fuga dopo il colpo in

un’abitazione si schianta in auto contro una vettura. Lui è

finito in manette, due coniugi coinvolti nell’incidente sono

stati invece portati all’ospedale. È successo ieri sera a

Modena, dove la polizia di Stato ha arrestato per furto

aggravato e resistenza un 48enne originario dell’Albania, notato

poco prima mentre, insieme a due complici, usciva da

un’abitazione in una zona periferica.

Intercettata dalla polizia, l’auto dei ladri con il solo

48enne a bordo si è schiantata contro l’altra vettura. Marito e

moglie feriti non sono in pericolo di vita. Sono in corso le

ricerche dei due complici, fuggiti a piedi nei campi. Bottino

del furto, un orologio e un portafoglio con 200 euro. (ANSA).



