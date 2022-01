Lagarde, contro caro-energia accelerare investimenti green

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 GEN – La transizione europea verso un’economia più sostenibile rischia di essere “accidentata” se l’offerta non si adegua abbastanza velocemente, e ciò sta già producendo conseguenze con “una maggiore volatilità dei prezzi energetici, con l’utilizzo di tecnologie-ponte come il gas naturale per colmare il gap energetico”.

Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, aggiungendo che “c’è il rischio che ciò indebolisca la fiducia del pubblico nella decarbonizzazione. La soluzione non può che essere accelerare gli investimenti nelle rinnovabili e altre tecnologie green”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte