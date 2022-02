Lagarde, inflazione alta più a lungo ma calerà in 2022

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 FEB – L’inflazione nell’Eurozona “ha sorpreso al rialzo” e “probabilmente resterà alta più a lungo di quanto ci si aspettasse in precedenza, ma scenderà nel corso dell’anno”. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa aggiungendo che verranno valutate le nuove previsioni a marzo, ma che riguardo alle prossime mosse in materia di tassi di interesse “saremo graduali in qualsiasi decisione prenderemo” e comunque “non alzeremo i tassi prima di aver completato gli acquisti netti di titoli”. Per ora, ha chiarito Lagarde “i rendimenti dei titoli europei sono saliti, ma gli spread non si sono allargati in misura significativa” e tuttavia se si dovessero allargare “ovviamente dovremo rispondere e abbiamo tutti gli strumenti e l’adeguata flessibilità per farlo”. Quanto all’economia dell’Eurozona, “è sempre meno colpita” dalle ondate del Covid” ha assicurato, e se nel primo trimestre la crescita è “sotto tono” poi accelererà nel corso dell’anno. (ANSA).



