Lagarde, sull’inflazione ci muoveremo al momento giusto

La Bce garantirà la stabilità dei prezzi “prendendo la decisione giusta al momento giusto”.

Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo al Parlamento europeo a Strasburgo. “La politica monetaria non può riempire i gasdotti, velocizzare le file dei container nei porti o formare nuovi autisti per guidare gli autotreni, ma siamo ben consapevoli che molti cittadini in tutto il Continente sono preoccupati per il rialzo del costo della vita”.



