(ANSA) – NEW YORK, 18 AGO – L’aggressore di Salman Rushdie è

stato incriminato da un grand jury. Hadi Matar comparirà in

tribunale alle 13 ora locale, ore 19 italiane. Matar si era

dichiarato non colpevole sabato. (ANSA).



