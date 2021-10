Lagioia, risultato al di là di ogni attesa

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 15 OTT – Successo di pubblico per il Salone del Libro di Torino anche nel secondo giorno di apertura. Gli organizzatori non fanno ancora numeri, ma non nascondono la soddisfazione per le presenze, che neppure l’obbligo del Green pass sembra avere ridotto. Tanti i visitatori, tra cui numerosi giovani, con i corridoi del Lingotto e dell’Oval gremiti.

“Volevo vedere la rassegna stampa per capire come è stato vissuto il primo giorno di ieri, ma mi sono arrivate 766 pagine.

Faccio più in fretta a rileggere Guerra e Pace – scherza Nicola Lagioia, che della manifestazione è il direttore -. I numeri li daremo lunedì o martedì, ma mi sbilancio nel dire che il risultato di oggi e di ieri è al di là di ogni attesa. E non solo per il numero delle persone che entrano e dei libri venduti che, se si guarda gli stand, sembrano essere tantissimi, ma per i sorrisi sui volti dei visitatori e degli editori. Questo è il primo grande evento culturale italiano in totale presenza e si vede che la gente ha una grandissima voglia di riprendersi tutto ciò che aveva lasciato. Un bel segnale per il Paese”. (ANSA).



