L’AI tra priorità presidenza italiana del Consiglio d’Europa

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – L’intelligenza artificiale e il suo

impatto sui diritti umani è uno dei quattro grandi temi scelti

dall’Italia come priorità della presidenza del comitato dei

ministri del Consiglio d’Europa che avrà inizio il prossimo 17

novembre. L’ha detto il sottosegretario agli Affari Esteri e

alla Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova, che ha

incontrato i vertici dell’istituzione paneuropea per illustrare

brevemente l’agenda del semestre di presidenza italiana. Durante

questo periodo saranno approfonditi anche i temi della tutela

dei diritti delle donne e dei minori, nonché della salvaguardia

dei beni culturali. Inoltre, saranno affrontati argomenti

concernenti il nostro Paese, come le condanne della Corte

europea dei diritti umani e la mancata creazione della

commissione indipendente sui diritti (ANSA).



