laLiga: Barcellona insegue Real e rischia di perdere Messi

Il Real allunga sul Barca nella corsa scudetto ma i catalani pensano soprattutto alla possibilita’ di perdere Messi nel 2021 visto che si complica il rinnovo del contratto. Basta un rigore di Ramos al Real per involarsi verso lo scudetto, con un +4 sul Barca in frenata, che potrebbe trovare un’altra trappola domenica in casa del Villarreal, in piena corsa Champions e con 5 vittorie e un pari dopo il lockdown. Serio ma meno tosto l’impegno del Real in casa dell’Athletic, che mira all’Europa League. Agevole il compito di Atletico e Siviglia.

il quadro della 34/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA LIVE)

Atlético Madrid-Maiorca 3-0

Celta Vigo-Betis sabato ore 17

Valladolid-Alavés ore 19:30

Granada-València ore 22

Athletic Club-Real Madrid domenica ore 14

Espanyol-Leganés ore 17

Osasuna-Getafe ore 19:30

Villarreal-Barcellona ore 22

Levante-Real Sociedad lunedì ore 19:30

Siviglia-Eibar ore 22:00

