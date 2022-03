LaLiga: problemi a polpaccio, Benzema salta il ‘Clasico’

Condividi l'articolo

Karim Benzema non ha superato il problema al polpaccio sinistro che lo ha costretto a uscire, lunedì scorso, all’87’ del match contro il Maiorca, in cui aveva segnato due reti. Per questo domani sarà assente nel ‘Clasico’ Real Madrid-Barcellona in programma alle 21 al ‘Bernabeu’. Ad annunciare il forfait dell’attaccante francese, che quindi salterà anche i due impegni con la sua nazionale (le amichevoli del 25 e del 29 contro Costa d’Avorio e Sudafrica) è stato il tecnico del Real Carlo Ancelotti. “Karim e anche Mendy non potranno giocare domani – ha detto Ancelotti -. Quindi resteranno con noi la prossima settimana. Chi giocherà al suo posto? Ho già deciso, ma non ve lo dico”. Benzema nella Liga è al comando sia della classifica marcatori, con 22 reti, che di quella degli assist decisivi (11), e al suo posto potrebbero giocare Jovic, finora poco utilizzato, o Mariano. Ma Ancelotti potrebbe anche decidere di fare a meno di un centravanti di ruolo, mettendo i brasiliani Rodrygo e Vinicius Junior nel tridente offensivo con Asensio.

