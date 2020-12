LaLiga: Siviglia-Real, Atletico cerca allungo LIVE

Con Real e Barcellona in crisi può essere l’anno dell’Atletico. La squadra di Simeone arranca in Champions ma in Liga è leader virtuale (-1 dalla Real Sociedad ma con due gare da recuperare) e un vantaggio considerevole sulle due big. Facile il compito in casa col Valladolid mentre il big match è tra due squadre in difficoltà, Siviglia e Real. Il club di Monchi viene dal ko col Chelsea mentre la squadra di Zidane, in bilico, ha perso male in Ucraina. I giovani del Barca sanno farsi valere ma l’impegno di Cadice non sarà facile, poi cominceranno a pensare alla Juve. La Real Sociedad, prima di giocare a Napoli, è favorita in casa dell’Alaves.

Il quadro della 12/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA LIVE)

Athletic-Celta ore 21

Levante-Getafe sabato ore 14

Siviglia-Real Madrid ore 16:15

Atlético Madrid-Real Valladolid ore 18:30

Cádice-Barcellona ore 21

Granada-Huesca domenica ore 14

Osasuna-Real Betis ore 16:15

Villarreal-Elche ore 18:30

Alavés-Real Sociedad ore 21

Eibar-València lunedì ore 21

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte