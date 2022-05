L’altolà di Gentiloni: “Guerra non giustifica aumenti del deficit e bonus”

Condividi l'articolo

Quello del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni è un imperativo: “la guerra in Ucraina non giustifica aiuti economici come è accaduto per il Covid-19” . L’ex premier è intervenuto al Brussels Economic Forum e le sue parole non sono passate inosservate. “Siamo di fronte a una crisi simile alla precedente – ha detto – dovuta alla pandemia. Si tratta nuovamente di uno shock esterno, non creato dalle politiche dei governi, con conseguenze impari e diverse tra i vari Paesi, a seconda degli arrivi di rifugiati, dalla dipendenza dal petrolio russo e così via” . Per Gentiloni, però, le cose oggi sono diverse e non si può adottare lo stesso livello di sostegno di politica fiscale, ma le azioni devono essere molto più mirate e selettive.

La Commissione europea si avvia a presentare la prossima settimana il pacchetto di primavera partendo da questi presupposti imprescindibili. Quindi restano forti i dubbi sul prolungamento della “General escape clause”, la clausola che dall’inizio della pandemia ha permesso ai governi nazionali di sforare il tetto al deficit del 3% dettato dalle regole Ue. “Sarebbe un errore – ha continuato il commissario europeo – a dottare la stessa metodologia usata durante e dopo la pandemia sulla nostra politica fiscale in questo nuovo contesto della guerra in Ucraina dove l’inflazione è al 6,5% e la politica monetaria, anche in Europa, può decidere di aumentare i tassi di interesse” , anche se quest’ultima ipotesi è stata esclusa dallo stesso commissario.

Gentiloni si è, poi, soffermato sull’esigenza di modificare i Trattati Ue che, comunque, non deve diventare per la Commissione europea un alibi per evitare di fare scelte importanti. “Quanto fatto con il Next Generation Eu – ha evidenziato l’esponente politico – non è il risultato di una riforma dei Trattati, bensì di un’emergenza, della pressione dell’opinione pubblica e di scelte coraggiose prese dalla Commissione e dalla istituzioni europee” . L’Europa ha intenzione di andare avanti negli investimenti verso la transizione ecologica. “Non sarà semplice – ha concluso Gentiloni – e avremo bisogno di centinaia di miliardi di investimenti ogni anno, non solo pubblici, ma anche e soprattutto investimenti derivanti dal mercato privato. Come attrarli, come gestirli, sarà cruciale per l’Europa, ma dobbiamo decidere, in questo momento, di non fermare la transizione ecologica” .

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, il governo Draghi è d’accordo con Gentiloni, poiché ha sempre avuto l’obiettivo di evitare lo scostamento di bilancio che è come un macigno sulle spalle dei contribuenti. Tra le idee in cantiere c’è il Recovery Fund per l’energia condivisa anche dal presidente francese Emmanuel Macron. L’orintamento è chiaro: dopo i bonus a pioggia elargiti nel periodo più critico del Covid-19 è ora di fare marcia indietro ed essere più parsimoniosi. I finanziamenti non potevano continuate all’infinito, nonostante la crisi continui per la guerra in Ucraina.

