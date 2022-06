“Lamorgese vi augura buon soggiorno”. Lo striscione contro gli sbarchi

Condividi l'articolo

“Lamorgese vi augura buon soggiorno” . Questo quanto recita lo striscione esposto dalla Lega davanti al centro di prima accoglienza degli immigrati a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Tra sabato 4 e domenica 5 giugno sono sbarcati quasi 130 migranti di varie nazionalità nel Porto delle Grazie, poi collocati nella tensostruttura gestita da Croce Rossa e Protezione civile. E il Carroccio ha messo nel mirino la titolare del Viminale.

La provocazione della Lega porta la firma dal consigliere regionale lombardo della Lega e vicepresidente della Commissione Antimafia Alex Galizzi, insieme a Franco Recupero segretario Lega provinciale di Reggio Calabria e Domenico Fedele viceresponsabile del dipartimento Immigrazione Lega Calabria. La costa ionica si è trasformata nella nuova Lampedusa, la denuncia dei leghisti: “Ne sbarcano a frotte, ondate addirittura di 500 clandestini abbandonati a pochi chilometri dalla costa dagli scafisti che hanno perfettamente capito che non c’è nessuna azione di contenimento se non di ostacolo alle loro attività illegali” .

Secondo Galizzi, il ministero degli Interni diretto da Luciana Lamorgese si è trasformato in un tour operator, mentre a farne le spese sono i cittadini. E il clan mafiosi continuano a sfruttare il traffico di esseri umani: “La criminalità organizza i trasferimenti dal sud al nord, alimentando l’esercito di piccoli spacciatori anche in Lombardia” . Il consigliere regionale lombardo in quota Carroccio ha poi ricordato che pochi giorni fa nel Varesotto sono stati arrestati 12 stranieri, tutti senza permesso di soggiorno, che spacciavano droga nei boschi sopra Luino: “Il legame tra immigrazione irregolare e criminalità è più forte che mai. Ma l’unica a non volerlo accettare sembra essere proprio la Lamorgese” .

Quello registrato domenica è stato il 23esimo sbarco di migranti nel solo tratto di costa della Locride nei primi cinque mesi del 2022. Per la precisione, 22 sbarchi a Roccella Ionica e uno a Siderno. Senza, ovviamente, alcun intervento degno di nota del Viminale. Ma la linea Lamorgese continua a produrre solo malumori.

