Lancio uova contro sede Lega a Civitanova Marche

Condividi l'articolo

(ANSA) – CIVITANOVA MARCHE, 18 FEB – La sede della Lega di

Civitanova Marche (Macerata) è stata imbrattata dal lancio di

uova contro le vetrate dell’edificio. A darne notizia è il

partito che annuncia che sarà sporta querela.

“Attaccare la sede di un partito è un oltraggio alla

democrazia – dicono il commissario della Lega Marche Riccardo

Augusto Marchetti, il referente provinciale di Macerata Luca

Buldorini e il referente comunale di Civitanova Marche, Giorgio

Pollastrelli -. Quanto accaduto oggi a Civitanova Marche è un

atto di violenza non soltanto contro la Lega, ma contro i

cittadini”. “Un gesto ignobile che di certo non ci intimorisce –

proseguono -, la politica non è fatta di simboli, ma di voce, e

nessuna violenza ci ha mai reso afoni”. “Ci stiamo muovendo per

sporgere denuncia – fanno sapere – perché certi gesti non

possono essere taciuti. C’è chi ha combattuto per la democrazia

e noi della Lega siamo promotori della politica delle idee, le

uniche in grado di costruire, mentre la storia ci insegna che la

violenza non fa altro che distruggere”. “Quanto accaduto alla

sede della Lega di Civitanova non ha niente a che vedere con la

politica, – concludono Marchetti, Buldorini e Pollastrelli –

perché la politica può essere divergenza, anche totale

disaccordo, ma non può mai esistere laddove mancano civiltà e

rispetto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte