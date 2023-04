Landini, su appalti logica folle, non si aiuta la trasparenza

Condividi l'articolo

“Credo che sia necessario non perdere un’occasione irrepetibile per il nostro Paese” Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini in una intervista su Rai Radio1 sui ritardi sul Pnrr sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle parti sociali. Ma “Introdurre la regola che non ci sono più gare fino ad appalti di 5 milioni 800mila euro è una cosa sbagliata e folle che non affronta il problema della trasparenza. Rischia di far nascere cartelli e blocchi economici non a favore della qualità”.

