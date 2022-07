Lapid a palestinesi, impariamo a vivere insieme

Condividi l'articolo

E’ ora che l’estremismo in Israele “si fermi”. Questo l’appello del premier ad interim Yair Lapid nel suo primo intervento pubblico da quando è subentrato al posto di Naftali Bennett. Nel Paese – ha aggiunto – “l’estremismo non arriva alla politica dalle strade ma è l’opposto. Scorre come lava dalla politica alle strade”. “La sfera politica – ha aggiunto riferendosi al clima degli ultimi anni – è diventata sempre più estrema, violenta e viziosa, e sta trascinando con sé la società israeliana. Questo dobbiamo fermarlo. Questa è la nostra sfida”.

Israele, ha detto ancora, “tende la mano a tutti i popoli del Medio Oriente, palestinesi inclusi, e dice: è tempo che riconosciate che noi non andremo mai via da qui, impariamo a vivere insieme”. “Crediamo che finché le esigenze di sicurezza di Israele saranno soddisfatte, Israele – ha aggiunto – sarà un Paese che cerca la pace”.



—

