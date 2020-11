“Oggi ricordo mio zio Edoardo. L’ho amato con tutto il mio cuore. E’ il mio angelo custode. Ricordo emozionato la sua sensibilità e umanità. Non c’è giorno in cui non penso a lui. In camera da letto una sua foto mi ricorda che è sempre vicino a me”. E’ il tweet che Lapo Elkann dedica a Edoardo Agnelli, figlio di Gianni Agnelli, morto il 15 novembre 2000 dopo essere precipitato dal viadotto di Fossano (Cuneo) dell’autostrada Torino-Savona.



