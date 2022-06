L’appello di Berlusconi agli italiani: “Domenica votiamo 5 sì ai referendum”

Condividi l'articolo

“ Vi chiedo di andare a votare per questi referendum. Io naturalmente voterò cinque sì, e vi invito a fare la stessa cosa “. Così Silvio Berlusconi si appella nuovamente gli italiani affinché si rechino alle urne domenica 12 giugno, quando si terranno i referendum sulla giustizia. Si tratta di un appuntamento elettorale che, nonostante l’assordante silenzio mediatico, tocca una tematica cruciale: per il Cav sarà l’occasione per avere una giustizia “ davvero giusta, efficiente, rapida ” e allo stesso tempo “ severa ” nei confronti di chi è effettivamente colpevole.

I referendum sulla giustizia

Il leader di Forza Italia, con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, ha specificato che i cinque quesiti referendari non sono da intendersi come vendetta politica nei confronti delle toghe: in tal senso ha voluto rimarcare che la buona parte dei magistrati è composta da “ persone corrette, che meritano riconoscenza per il lavoro che fanno “.

Tuttavia appare evidente come sia necessario arrivare a una riforma della giustizia davvero imparziale “ che garantisca i diritti e le libertà di tutti noi “. Berlusconi ha fatto notare che senza tutto ciò “ non saremo mai una vera democrazia, un Paese veramente giusto e libero “.

Le elezioni amministrative

Inoltre domenica si voterà in 978 Comuni, tra cui 26 capoluoghi e 142 Comuni con più di 15mila abitanti. Berlusconi ha sollecitato gli elettori a sostenere il centrodestra nei Comuni in cui si terranno le elezioni amministrative: “ Scegliete Forza Italia e il centrodestra per i sindaci e le amministrazioni delle vostre città. Per vivere in un Paese migliore, meglio amministrato, più giusto e più libero “.

Poi ha ricordato che in passato la coalizione ha espresso “ ottimi sindaci “. Cosa ben diversa dal centrosinistra che, sia per quanto riguarda il Partito democratico sia il Movimento 5 Stelle, nell’amministrazione delle città “ ha fallito ovunque “. L’ex premier ha dunque bocciato la sinistra “ dei no, delle tasse, delle regole asfissianti, del degrado delle periferie “.

Invece il Cav ha dichiarato che Forza Italia e il centrodestra in generale sono la garanzia per le città di amministrazioni “ esperte, capaci e responsabili “. Della coalizione fanno parte le formazioni politiche che possono essere considerati “ i continuatori e i testimoni in Italia della tradizione liberale, cristiana, garantista e dei valori e dei principi della civiltà occidentale “.

