L’Arsenal perde a Nottingham, Manchester City è campione

(ANSA) – LONDRA, 20 MAG – In attesa di scendere in campo

domani contro il Chelsea, il Manchester City è già campione

d’Inghilterra per il terzo anno consecutivo e la quinta volta

negli ultimi sei anni. A dare ai prossimi rivali dell’Inter

nella finale di Champions la certezza del titolo è stata la

sconfitta per 1-0 dell’Arsenal sul campo del Nottingham Forest,

che grazie a questa vittoria è salvo. I Gunners invece, secondi

in classifica, rimangono a 4 punti dal City e hanno una sola

partita da giocare, fatto che consegna a Pep Guardiola l’11/a

vittoria in un campionato nei suoi 14 anni da allenatore tra

Barcellona, Bayern e Manchester City.

Ora i Citizens tenteranno il ‘Treble’ cercando di vincere la

finale di FA Cup il 3 giugno a Wembley contro i ‘cugini’ del

Manchester United e poi la Champions il 10 a Istanbul contro

l’Inter. Se ci riusciranno, eguaglieranno il record dello

United, a cui il tris riuscì nella stagione 1998-’99. E sempre

lo United di Sir Alex Ferguson era stato l’unico fino a oggi a

vincere 5 titoli inglesi in 6 anni, nel periodo dal 1995-’96 al

2000-’01.

Tornando al City, che ha stabilito anche il primato dei 100

punti nel campionato 2017-’18, da quando ne è proprietario l’Abu Dhabi United Group dello Sceicco Mansur bin Zayd Al

Nahyan, ha vinto in totale 7 campionati in 12 anni. E domani

all’Etihad sarà una domenica di festa, perché i giocatori di

Guardiola riceveranno con due partite d’anticipo le medaglie di

campioni e solleveranno il trofeo della Premier nell’ultima

partita stagionale davanti ai loro sostenitori. Haaland (52 gol

totali nella sua prima stagione inglese) cercheranno anche di

mantenere la loro imbattibilità che, tra Premier e coppe varie,

dura da 23 partite.

Intanto sembrano sfumare le speranze del Liverpool di

qualificarsi alla prossima Champions perché la rete nel recupero

di Firmino, alla sua ultima partita ad Anfield, è servita solo

per dare il pari per 1-1 ai Reds contro l’Aston Villa. Ora, con

un solo match ancora a disposizione, il Liverpool ha tre punti

di distacco da Manchester United (che ha battuto 1-0 il

Bournemouth) e Newcastle, che quindi ‘vedono’ l’Europa che

conta. In coda, oltre al Southampton, retrocederanno due fra

Everton, Leeds e Leicester. (ANSA).



