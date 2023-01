L’Arsenal vince il derby in casa del Tottenham, +8 sul City

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 15 GEN – L’Arsenal vince per 2-0 il derby

più sentito di Londra, sul campo del Tottenham di Antonio Conte,

e vola a +8 sul Manchester City che ieri ha perso la sua

stracittadina contro il Man United. Al terzo posto, a -9 dalla

capolista, il Newcastle che oggi ha vinto 1-0 contro il Fulham,

con rete all’89’ di Isak.

Sul campo degli Spurs un clamoroso errore di Lloris, che

provoca l’autogol dello 0-1, spiana la strada ai ‘gunners’ che

poi trovano la rete del raddoppio con Odergaard al 36′. Per un

tempo l’Arsenal dà spettacolo, poi il Tottenham si sveglia nella

ripresa, ma le parate di Ramsdale gli impediscono di segnare.

Proprio l’estremo difensore degli ospiti è protagonista

involontario di un brutto episodio a fine partita, quando un

tifoso avversario riesce a entrare in campo e lo colpisce sulla

schiena.

“I fan degli Spurs me ne hanno date in questa partita – il

successivo commento di Ramsdale a Sky Sports -. Un tifoso ha

provato a colpirmi mentre stavo festeggiando la vittoria, ed è

una vergogna perché alla fine questa è stata solo una partita di

calcio. Per fortuna non è successo nulla di drammatico, ma sono

amareggiato. Però anche sicuro che ci divertiremo quando

torneremo nello spogliatoio”. (ANSA).



—

