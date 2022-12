L’arte della felicità, in 6 episodi su Rai3

Condividi l'articolo

Arriva su Rai Tre “L’arte della felicità”, la prima docu-serie in sei episodi coprodotta da Mad Entertainment e Rai Documentari, che andrà su Rai3 in onda in seconda serata il 28, 29 e 30 dicembre e il 5, 6 e 7 gennaio.

Amore, Rabbia, Orgoglio, Felicità, Paura e Tristezza. Sono le emozioni le vere protagoniste di questa serie, raccontate dalle voci di testimoni eccellenti, filosofi, giornalisti, attori e non solo: Umberto Galimberti, Mario Martone, Paolo Mieli e Pierluigi Battista, Maurizio De Giovanni, Sandro Veronesi, Emanuele Trevi, Mons. Dario Edoardo Viganò, il teologo Don Gennaro Matino, e ancora, Serena Rossi e Luca Zingaretti, per citarne alcuni.

Alle interviste originali si unisce un uso sapiente delle Teche Rai per condividere con lo spettatore un incredibile patrimonio – spezzoni di film, sketch celebri, dialoghi esclusivi – che oggi rivive sullo schermo con un nuovo significato. “L’arte della felicità” è una coproduzione Mad Entertainment e Rai Documentari con il contributo di Rai Teche, soggetto e sceneggiatura di Luciano Stella e Marco Mario De Notaris, direzione scientifica di Francesca Mauro, gli inserti animati sono realizzati da Mad Entertainment, le musiche originali sono di Antonio Fresa, la regia di Marco Mario De Notaris. (ANSA).



