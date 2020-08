L’asse tra Boldrini e Azzolina: il duro attacco contro la Lega

Altro che una critica alle proposte messe sul tavolo da Lucia Azzolina riguardo la riapertura delle scuole. Le parole usate da Lega e Matteo Salvini per attaccare la confusionaria gestione del ministro dell’Istruzione non sarebbero altro che un “ assalto sessista “. “ La Lega è riuscita a fare l’assalto alla ministra Azzolina non sui temi, ma è stato un assalto sessista “: a parlare è niente meno che Laura Boldrini. Direttamente dalla Festa provinciale dell’Unità di Bologna, in riferimento al sondaggio lanciato dalla Lega sui social nei giorni scorsi, l’ex presidente della Camera ha duramente attaccato Salvini.

Boldrini attacca Salvini

Addirittura, secondo Boldrini quella “ non è più politica, ma è misoginia “. A dar manforte all’esponente del Partito Democratico troviamo anche il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che, intervistato insieme a Boldrini dalla giornalista Tiziana Ferrario, ha usato parole emblematiche. “ Non c’è solo tema di giustizia, di civiltà. Lancio un appello a Salvini a leggere i commenti nei confronti della Azzolina “, ha dichiarato lo stesso Provenzano.

Tornando all’ex presidente della Camera, nei giorni scorsi, parlando con l’HuffPost, Boldrini aveva espresso solidarietà a Lucia Azzolina: “ Trovo che quello che sta accadendo ai danni delle donne che hanno un ruolo nella sfera pubblica e politica di questo Paese sia molto grave. C’è il rischio che si vadano a normalizzare gli insulti violenti e sessisti che vengono indirizzati alle donne su tutte le piattaforme, mentre non è assolutamente normale “.

Nel mirino di Boldrini è finita la presunta “ gogna ” usata dalla Lega. E ovviamente, in mezzo all’occhio del ciclone, ha trovato spazio anche Matteo Salvini, reo di non aver mai preso le distanze da questo modus operandi.

Lo scontro Salvini-Azzolina

In giornata, a margine degli Stati generali della scuola per un incontro con docenti e famiglie, a Baia San Giorgio, a Bari, Salvini aveva criticato Azzolina, senza tuttavia scendere in attacchi sessisti. “ Non è possibile avere un ministro che non dà il minimo della certezza della sicurezza: in tutta Europa le scuole o sono già riaperte o stanno riaprendo in sicurezza, senza mascherine, senza plexiglass, senza problemi, senza banchi con le rotell e”, ha dichiarato il leader leghista.

Salvini ha annunciato anche la presentazione di una mozione di sfiducia al ministro Azzolina “ perché veramente non è in grado di garantire il lavoro degli insegnanti e il futuro degli studenti “. “ Con una signora come la Azzolina alla guida io temo che per la scuola sarà un problema “, ha concluso il leader del carroccio.