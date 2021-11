L’Associazione “Orizzonti nuovi” inaugura la nuova sede di via Rimembranze | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









Per il Comune di Rimini, che ha concesso i nuovi spazi all’associazione in seguito ad istruttoria pubblica, erano presenti la vice sindaca Chiara Bellini e l’assessore alla protezione sociale e sanità, Kristian Gianfreda, con loro anche don Maurizio Fabbri e don Matthieu Faye della parrocchia di Bellariva ed Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Dai corsi di computer alla consulenza psicologica, dalla socializzazione alle attività laboratoriali, dai gruppi di ascolto alla mindfulness, fino ad un vero e proprio giornale curato insieme ai sofferenti psichici, arrivato al quinto numero. Sono tante e variegate le attività che animano questa sede che, in poco tempo, è già diventato un riferimento sia per i famigliari che per il quartiere in cui è inserito, grazie al coinvolgimento di tutti, dal presidente dell’associazione – Roberto Soglia – ai quasi duecento tesserati.

“Sostenere luoghi di socializzazione territoriale – hanno spiegato Bellini e Gianfreda – attraverso il coinvolgimento indispensabile del terzo settore, è l’idea da cui è nato questo spazio. Un luogo che Orizzonti nuovi ha già riempito di vita, attività e relazioni, aperto al quartiere in cui è inserito. famiglie che provengono da ogni parte di Rimini e anche da fuori città, che trovano qui un ambiente di condivisione, espressione, sostegno reciproco. Un presidio fondamentale perché il pubblico, da solo, non può coprire tutti i bisogni di un territorio. L’amministrazione comunale non si ferma nella concessione degli spazi, ma intende aprire un dialogo e un confronto costante con le famiglie, i volontari e i professionisti impegnati, ogni giorno, in questo difficile ma prezioso lavoro quotidiano”.

Chi è l’Associazione orizzonti nuovi

L’associazione Orizzonti Nuovi si è costituita nel 1998 e fa parte del Comitato Utenti Familiari e Operatori della provincia di Rimini, del Coordinamento Regionale delle Associazioni di Famigliari di Sofferenti Psichici dell’Emilia-Romagna (Urasam) e della Consulta Regionale per la Salute Mentale.

Si occupa della tutela e della promozione dei diritti delle persone che soffrono per problemi legati alla salute mentale e finalizza le sue attività al superamento dello stigma e del pregiudizio e del conseguente isolamento e abbandono sociale vissuti dai malati e dalle loro famiglie.

Offre sostegno e assistenza alle famiglie che necessitano di informazioni e di conoscenze relative alla presa in cura del proprio familiare, affinché la stessa possa essere tempestiva, continuativa, dinamica, integrata a livello socio-sanitario e in grado di mettere sempre in primo piano la persona e non la diagnosi.

L’associazione dà vita a una rete di relazioni e di scambi d’esperienze finalizzate sia al confronto, sia allo studio di progetti che favoriscano il miglioramento della qualità della vita di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie.

Collabora con il Dipartimento di Salute Mentale e con altre associazioni di volontariato all’organizzazione di attività ricreative, laboratori e feste, uno spazio aperto agli utenti e ai loro parenti e amici.

