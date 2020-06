L’Atalanta ribalta la Lazio, la Juve è a +4

(ANSA) – ROMA, 24 GIU – L’Atalanta fa l’ennesimo in colpo e a Bergamo ferma la corsa della Lazio che fino allo stop era stata perfetta. Una partita-show quella al Gewiss Stadium, aperta da un autogol di De Roon e seguita dal raddoppio di Milinkovic-Savic che sembravano aver spianato la strada ai biancocelesti. Ma i nerazzurri di Bergamo non si perdono d’animo e nel finale di primo tempo accorciano con la rete di Gosens.

Nella ripresa completano la rimonta Malinovskyi e Palomino, che gela le ambizioni di Simone Inzaghi. Per Gasperini, assente per squalifica, si consolida il quarto posto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte