La Terrazza della Dolce Vita – Cala il sipario sulla rassegna: oggi ultimo incontro con Mario Lavezzi

Tutti i giorni fino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini

Cala il sipario sulla rassegna: oggi ultimo incontro con Mario Lavezzi

Oggi, mercoledì 10 agosto, cala il sipario su La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale d’incontri ideato e curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, in scena nel Giardino del Grand Hotel di Rimini a partire dal 30 luglio scorso.

Al centro delle interviste con i grandi ospiti, il Paese che lasceremo ai giovani, tra Green Economy, digitalizzazione, investimenti strutturali e tanto altro.

Il tema della violenza sulle donne è stato al centro dell’incontro di lunedì 8 agosto. Sul palco si sono avvicendate diverse voci femminili, che dialogando con Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno condiviso con il pubblico la loro voce di donne, la loro testimonianza, le loro proposte per una nuova cultura del rispetto. Tra di loro Gina Stella Cerasani, vittima di un terribile episodio di violenza, che ha parlato della sua dolorosa esperienza: “La vera battaglia – ha ricordato – è però venuta dopo, nel rapporto con le istituzioni e con la giustizia”. Il Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, si è invece soffermata sugli strumenti normativi e legislativi che permettono all’autorità di intervenire per prevenire episodi che possono essere l’anticamera della violenza. La Vice Sindaca di Rimini Chiara Bellini ha posto l’accento sulla “responsabilità collettiva di una società che tollera e rende possibili determinati comportamenti”. Da parte di Elisabetta Aldrovandi, avvocato e garante delle vittime, è arrivato un richiamo “all’attenzione sociale, all’empatia e all’educazione al rispetto”.

La musica è stata invece protagonista dell’incontro di ieri, martedì 9 agosto, in compagnia di Saturnino e Shel Shapiro, che hanno emozionato e fatto cantare il pubblico. In video-collegamento anche Kerry Kennedy (scrittrice e attivista statunitense), che ha approfondito alcune tematiche riguardanti i diritti umani e la difesa dell’ambiente, evidenziando come una maggiore consapevolezza dei problematiche sia la chiave di volta per imprimere un cambiamento nel mondo. Questa mattina, all’alba, ancora emozioni con il concerto degli OP3 sulla spiaggia del Grand Hotel.

Per l’appuntamento conclusivo di oggi è atteso Mario Lavezzi, il noto compositore, cantautore e produttore discografico. Non sarà invece presente il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio.

Gli incontri e gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com , oppure al tel. 0541/22122 – Lucrezia. I posti disponibili sono 200 a serata all’interno del giardino del Grand Hotel di Rimini, 40 alle sedute di Bikram Yoga e numero libero alle esibizioni in Piazzale Federico Fellini.

“La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

