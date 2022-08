La Terrazza della Dolce Vita – Grande attesa per domani : Saturnino, Kerry Kennedy e Shel Shapiro

Condividi l'articolo

“La Terrazza della Dolce Vita” il salotto culturale di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Fino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini

Grande attesa per domani : Saturnino, Kerry Kennedy e Shel Shapiro

Grandi ospiti, pubblico numeroso e tante sorprese nel fine settimana de La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale d’incontri ideato e curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, che si terrà sino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini.

Il ricco weekend si è aperto sabato 6 agosto con due protagonisti d’eccezione: il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e la leggenda del pop/rock britannico, Paul Young: una serata che ha spaziato attraverso vari temi, dalla musica all’attualità.

Domenica 7, è stata invece la volta dell’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e del giornalista e scrittore Marcello Veneziani. Incalzato dalle domande di Giovanni Terzi, Corsini ha gettato uno sguardo sulla stagione turistica in corso. “I dati che possiamo contare sono ancora provvisori e i conti si faranno solo alla fine – è stata la premessa di Corsini -. Dopo due anni di pandemia e di resilienza del mercato turistico, quest’anno stiamo vivendo una stagione di rilancio grazie anche al traino dei grandi eventi. Stiamo assistendo a un ritorno del turismo straniero, tedeschi in primis, ma anche americani. L’obiettivo ora è alzare la qualità dell’offerta alberghiera: la Regione è pronta a investire delle risorse, ma la classe imprenditoriale è chiamata a fare la sua parte”.

Partendo dall’analisi del suo libro, “Dante, nostro padre. Il pensatore visionario che fondò l’Italia”, con Marcello Veneziani sono state invece affrontate questioni legate all’attualità politica italiani e alle imminenti elezioni politiche. La serata è stata animata anche dalla presenza di alcuni ospiti a sorpresa: da Salvatore ‘Totò’ Cascio, attore protagonista all’età di nove anni di “Nuovo Cinema Paradiso”, che ha parlato del suo rapporto con Giuseppe Tornatore e della sua convivenza con la retinite pigmentosa, fino alla sorpresa con l’arrivo di Paolo Belli e Sandy Marton.

La rassegna prosegue oggi, lunedì 8 agosto, con un incontro dedicato al tema della violenza sulle donne: a dialogare con Simona Ventura e Giovanni Terzi saranno Elisabetta Aldrovandi (avvocato garante delle vittime), Gina Stella Cerasani, donna vittima di un terribile episodio di violenza, e il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro.

Alle 21.30 spazio alla musica in piazzale Fellini, con il dj-set di Saturnino per La Terrazza della Dolce Vita OFF. Saturnino sarà protagonista anche dell’incontro di domani, martedì 9 agosto, insieme a Shel Shapiro (cantante), a chiusura degli ospiti internazionali Kerry Kennedy (scrittrice e attivista statunitense).

Gli incontri e gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com , oppure al tel. 0541/22122 – Lucrezia. I posti disponibili sono 200 a serata all’interno del giardino del Grand Hotel di Rimini, 40 alle sedute di Bikram Yoga e numero libero alle esibizioni in Piazzale Federico Fellini.

“La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

Programma La Terrazza della Dolce Vita

8 AGOSTO Simona Ventura (conduttrice produttrice)

Gina Stella Cerasani (donna vittima di violenza)

Elisabetta Aldrovandi (avvocato garante delle vittime)

Interverrà il gruppo musicale OP3

9 AGOSTO Kerry Kennedy (scrittrice e attivista statunitense)

Saturnino (musicista e imprenditore)

Shel Shapiro (cantante)

10 AGOSTO Luigi Di Maio (Ministro degli Affari Esteri)

Mario Lavezzi (compositore cantautore e produttore discografico)

Programma La Terrazza della Dolce Vita OFF

8 agosto ore 21.30

Saturnino Celani DJ set

Piazzale Federico Fellini

10 agosto ore 5.30

OP3 in Concerto

Spiaggia del Grand Hotel

