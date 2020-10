L’Atletico Madrid fermato dal Villarreal, il Getafe affonda

(ANSA) – ROMA, 03 OTT – Luis Suarez non riesce più a segnare

e l’Atletico Madrid resta a bocca asciutta per la seconda

partita consecutiva, pareggiando nella 4/a giornata della Liga.

In casa con il Villarreal di Unai Emery, che resta

momentaneamente in testa alla classifica con 8 punti, finisce

0-0. Il ‘Sottomarino giallo’ viene raggiunto in vetta alla

classifica dalla Real Sociedad che, grazie alle reti di

Oyarzabal, Merito e Porto, sconfigge 3-0 il Getafe. La squadra

di San Sebastian si porta così 8 punti, dunque momentaneamente

al comando.

Altri risultati di oggi: Valladolid-Eibar 1-2 ed Elche-Huesca

0-0. Domani in campo il Real Madrid, a Valencia contro il

Levante (alle 16), e il Barcellona, che ospiterà il Siviglia al

Camp Nou (alle 21). (ANSA).



