L’attualità di Don Milani in biografia di Riccardo Cesari

(di Mauretta Capuano) (ANSA) – ROMA, 29 MAR – RICCARDO CESARI, HAI NASCOSTO QUESTE

COSE AI SAPIENTI. DON LORENZO MILANI, VITA E PAROLE PER SPIRITI

LIBERI’ (GIUNTI, PP 636, EURO 24.00). Don Lorenzo Milani, uomo “che ha anticipato il futuro”, capace di mettere tutta la

cultura del suo tempo e la millenaria tradizione cristiana al

servizio di un pensiero libero. Nel centenario della nascita del

sacerdote, maestro e sociologo rivoluzionario, l’economista

Riccardo Cesari ci restituisce l’avventura intellettuale e umana

di Don Milani e l’attualità del suo pensiero nella biografia ‘Hai nascosto queste cose ai sapienti. Don Lorenzo Milani, vita

e parole per spiriti liberi’, che esce il 29 marzo per Giunti. E

forse per la prima volta, tratteggia anche la figura di un Don

Milani economista.

Per leggerlo “non occorre che tu sia credente perché ha

parlato, anche sulle cose intime, un linguaggio laico, comprensibile, semplice, qualche volta sboccato, spesso così

bello da toccare i vertici – contro la sua stessa volontà –

della più bella letteratura” scrive l’autore nel prologo.

In oltre 600 pagine in cui tanti passi cruciali delle lettere e

degli altri scritti di Don Milani vengono commentati e comparati

con il nostro tempo, ci sono tutti i 44 anni di vita del

fondatore della Scuola di Barbiana – nato il 27 maggio 1923 a

Firenze dove è morto il 26 giugno 1967. Neppure mezzo secolo di

vita in cui l’autore di “Lettera a una professoressa”, scritto

insieme ai ragazzi della scuola di Barbiana, ha attraversato

tutti i grandi eventi del “secolo breve”, dai totalitarismi al

secondo conflitto mondiale, dall’avvento delle comunicazioni di

massa al Concilio Vaticano II, fino alla contestazione

giovanile.

“Don Milani è tutto attuale. Per fare un esempio: il tema della

scuola, della dispersione scolastica e delle bocciature,

trattato nel 1967 in ‘Lettera a una professoressa’ si è solo

spostato dalle elementari alle scuole superiori (oggi l’obbligo

scolastico è a 16 anni, in molti paesi europei come Belgio,

Portogallo, Olanda, Germania è a 18 anni). Nel confronto

internazionale abbiamo uno dei peggiori rapporti

studenti/popolazione, il peggiore rapporto laureati/popolazione,

il peggiore rapporto Elet-Early Leavers from Education and

Training, quelli che Don Milani chiamava i ‘persi alla scuola’”

spiega Cesari, ordinario di Metodi Matematici per l’Economia e

le Scienze Attuariali e Finanziarie all’Università di Bologna.

Secondo l’autore anche sulla “questione dello sfruttamento, del

precariato, della disoccupazione, del lavoro minorile” le

analisi di Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti, nome

all’anagrafe di Don Milani, hanno molti legami con il presente.

“Potremmo dire che la vicenda di Luana D’Orazio e di tante

altre, morta schiacciata da un macchinario il 3 maggio 2021, a

Prato, Milani l’aveva già descritta nella Lettera a don Piero

nel 1953. Nessuno gliela pubblicò e la mise in Appendice a ‘Esperienze Pastorali’” racconta Cesari.

Il fondatore della Scuola di Barbiana andrebbe riletto anche

sull’Ordine Mondiale, su pacifismo e attivismo. “Il tema della

guerra e della responsabilità individuale, nell’era della bomba

atomica, lo affrontò ne ‘L’obbedienza non è più una virtù’

(1965), quando volle difendere gli obiettori di coscienza dal

servizio militare. Sono pagine da rileggere oggi, in pieno

conflitto Russia-Occidente. Se ne parlerà anche nella Marcia

Vicchio-Barbiana del 27 maggio prossimo, primo centenario della

nascita del Priore, sotto l’Alto Patronato della Presidenza

della Repubblica” dice Cesari. L’autore della biografia vede

anche un filo che lega il magistero e l’insegnamento di Don

Milani a quello di Papa Francesco. “La grande attenzione

all’ultimo, al più sfortunato, al più trascurato li avvicina

molto. Non a caso, Papa Francesco è stato il primo a riconoscere

ufficialmente e formalmente la grandezza di Don Milani come ‘servitore di Dio, della Chiesa e dei poveri’. Lo ha fatto nella

commovente visita a Barbiana del 20 giugno 2017” afferma.

Nella biografia di Cesari anche l’importanza della radice

ebraica di Don Milani che si manifestava in “una fede dalle

profonde radici bibliche”. (ANSA).



