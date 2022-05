LAURA BIANCHINI E MATILDE DANIELI CONQUISTANO LA TAPPA AL SUN PADEL RIMINI. DA VENERDI’ 20 A DOMENICA 22 MAGGIO IL PROSSIMO APPUNTAMENTO SUI CAMPI DEL MIMA MARE PINETA

Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e Net-Gen, andata in scena sui campi del Sun Padel Rimini.

Dopo il maltempo che nel fine settimana precedente aveva costretto a rinviare il torneo in programma al Galaxy Padel Ferrara (verra? recuperato alla fine del mese di ottobre), una splendida giornata di sole ha accompagnato le sfide sul lungomare della citta? adriatica in un week-end che ha visto scattare anche i campionati a squadre nei quali sono impegnati tantissimi atleti e atlete. Bianchini (classifica 2.3) e Danieli (3.2), entrambe tesserate per la Virtus Bologna, per cogliere la loro prima affermazione insieme hanno messo in fila i due binomi piu? accreditati: in semifinale hanno regolato 64 75 Cristina D’Ettorre (3.1) e Federica Rossi (2.3), seconda testa di serie, e nel match clou, intenso ed emozionante (durato quasi due ore), disputato davanti a una buona cornice di pubblico, si sono imposte con il punteggio di 64 26 64 sulla bolognese Chiara Sasdelli (2.3) e la padovana Alessia Madia (2.2), alle quali il giudice arbitro Michele Cotelli aveva attribuito lo status di numero 1 del tabellone.

Queste ultime nel torneo che per il club riminese rappresentava un gustoso antipasto in vista del torneo del circuito nazionale Slam by Mini che ospitera? nella sua suggestiva location dal 27 giugno al 3 luglio, si erano qualificate per la finale prevalendo di misura, per 75 46 63, su Maria Sole Ugolini (2.2) e Francesca Lepri