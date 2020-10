Lavoratori in nero in locali Bologna, sanzionato ristoratore

(ANSA) – BOLOGNA, 23 OTT – Dei 10 addetti trovati al lavoro,

tre erano completamente ‘in nero’, privi di regolare assunzione

e di copertura assicurativa. E’ la situazione scoperta dalla

Guardia di Finanza di Bologna in due locali del centro di

Bologna, un ristorante e un bar, entrambi facenti capo allo

stesso imprenditore. I tre lavoratori sono due stranieri e un

italiano, impiegati come camerieri o in cucina.

Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa e le

Fiamme Gialle hanno inoltre richiesto la sospensione

dell’attività imprenditoriale, così come previsto dalle norme in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, visto che la

percentuale dei lavoratori irregolari era superiore al minimo

previsto dalla legge di riferimento. La sospensione, a quanto

risulta, non è ancora stata disposta.

L’ispezione dei finanzieri risale a un paio di settimane fa

ed è stata fatta d’iniziativa, nell’ambito di una serie di

servizi in materia di controllo economico del territorio. Sui

locali, attualmente aperti, sono in corso ulteriori verifiche

per accertare eventuali altre irregolarità. (ANSA).



