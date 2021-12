Condividi l'articolo

I lavori si concentreranno – in questa prima fase – solo nelle 2 corsie di marcia in direzione sud, che saranno coinvolte dall’intervento in maniera alternativa. Per consentire l’intervento ai tecnici e nello stesso tempo la viabilità – che non sarà mai interrotta – sarà necessario limitare la percorrenza dei veicoli solo ad una corsia di marcia, nella carreggiata con direzione da Ravenna a Riccione.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte