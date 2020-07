Lavoro! Libere tutte!

WELFARE AZIENDALE COME LEVA DI PRODUTTIVITÀ

Percorso gratuito in 3 tappe per migliorare la qualità della vita dei dipendenti e delle performance aziendali.

Perché partecipare: il percorso permette alle imprese aderenti di capire il clima aziendale dei dipendenti dopo l’emergenza Covid, fornendo un contributo, attraverso dati scientifici, alle scelte organizzative ed al miglioramento delle

performance economiche e sociali, definendo e sperimentando, sotto la guida di un pool di consulenti, azioni concrete per il welfare aziendale.

Prevede proposte formative gratuite a cui possono partecipare le aziende e le lavoratrici. Per maggiori informazioni: Servizio Pari Opportunità Provincia di Rimini 0541 716236