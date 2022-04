Law, Silente e Grindelwald tra passione e conflitto

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 APR – Sia la promessa di offrire

risposte a tante domande su Albus Silente (interpretato Jude

Law) e la sua storia d’amore passata con il mago ‘villain’

Gellert Grindelwald, sia l’esclusione dalla saga di Johnny Depp

(dopo le accuse di violenza rivoltegli dall’ex moglie Amber

Heard, che l’attore nega) sostituito come interprete di

Grindelwald da Mads Mikkelsen, rende particolarmente attesa

l’uscita di Animali fantastici – I segreti di Silente, in sala

dal 13 aprile con Warner Bros, con protagonista Eddie Redmayne

nei panni del magizoologo Newt Scamander, in un cast che

comprende fra gli altri, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol,

William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria

Yeates. E’ il terzo capitolo diretto da David Yates, del prequel

alla saga di Harry Potter creato direttamente per il grande

schermo da J.K Rowling.

“Silente qui è un uomo che cerca la sua strada, e si confronta

con i suoi demoni – spiega Jude Law nella conferenza stampa in

streaming -. Affronta se stesso, il suo passato, il suo senso di

colpa. Di lui amo soprattutto la vivacità, lo humour e la

fiducia che ha nelle persone. Anche in figure come Draco o Tom

Riddle all’inizio vede il buono o il potenziale di buono”. Nel

film Silente torna ai sentimenti contrastanti verso Grindelwald

(Mikkelsen) nell’opporsi al potentissimo mago, deciso a dominare

il mondo magico e scatenare una guerra contro i babbani. Una ‘missione’ per la quale Silente forma una ‘squadra’ insieme fra

gli altri al fidato magizoologo Newt. “Era importante

focalizzarsi sul racconto di come Albus e Gellert si fossero

conosciuti – sottolinea Law -. Silente da giovane era già

brillante in modo eccezionale e per questo forse si isolava

dagli altri, finché non ha incontrato qualcuno di altrettanto

brillante che gli ha dato fiducia. Poi, come succede a volte nei

rapporti,ci si accorge di essere su percorsi diversi ma questo

non ha cancellato l’attrazione anche carnale che provano”.

Conferma l’attore danese: “Al di là della dimensione della

magia, volevamo che entrambi risultassero persone vere alle

prese con emozioni vere, compresa la delusione verso se stessi

che si prova quando finisce un rapporto”. (ANSA).



