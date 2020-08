Lazio: Immobile “in Champions non faremo da comparsa”

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – “La Champions? Mi affaccio con tanto

entusiasmo, non tutti l’hanno vissuta, la conosco e so che

tensione c’è nel preparare le gare. Le tre competizioni saranno

impegnative, ma abbiamo entusiasmo e non vogliamo fare da

comparsa ma divertirci”. È il messaggio di Ciro Immobile dal

ritiro di Auronzo di Cadore dove la Lazio sta preparando la

prossima stagione che sarà quella della Champions League dopo 13

anni di assenza.

“Ora riparte un nuovo ciclo con la Champions e la conferma in

campionato – ha aggiunto il bomber biancoceleste a Lazio Style

Channel – siamo soddisfati di questi quattro anni, della

crescita avuta che ci dà maggiore slancio per la prossima

stagione”.

“Il ritiro sta procedendo bene, serve soprattutto per

allenarsi ma anche per affinare i rapporti con i nuovi compagni

e con chi già c’era. Non abbiamo cambiato molto, ma dobbiamo

dare una mano ai nuovi e noi dobbiamo integrarli e far capire

loro come si ragiona di squadra. È stata una crescita costante

in questi anni fatta dai giocatori, dal mister e dalla società”,

ha specificato Immobile, che sui nuovi arrivati ha concluso: “Pepe (Reina, ndr) ti dà l’impressione di un professionista a

tutto tondo, ha esperienza e vittorie alle spalle, ci darà

quello che ci manca nelle gare internazionali perché solo lui in

questa squadra può farlo. Lo conoscevo già, è una persona

eccezionale, è entrato da poco ma sembra che sia qui da una

vita. Di Escalante siamo contenti che sia qui, è serio, si

impegna e abbiamo bisogno di questo”. (ANSA).



—

