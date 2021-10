Lazio-Inter 3-1

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 OTT – La Lazio batte in rimonta l’Inter 3-1

in uno degli anticipi dell’ottava giornata del campionato di

serie A. Prima sconfitta per i nerazzurri che erano andati in

vantaggio al 12′ con una rete di Perisic su rigore. Nella

ripresa, i biancocelesti trovano il pareggio su rigore,

realizzato da Ciro Immobile. La rimonta biancoceleste si

completa nel finale con la rete di Felipe Anderson,

contestatissima dall’Inter per la presenza di Dimarco a terra,

con i nerazzurri, Lautaro in testa che si sono scagliati contro

i biancocelesti accusati di non aver fermato il gioco. Il 3-1

porta la firma di Milinkovic Savic. La bagarre è proseguita dopo

il triplice fischio. (ANSA).



