(ANSA) – ROMA, 01 OTT – E’ Guida di Torre Annunziata

l’arbitro designato per Lazio-Juventus di domenica (ore 15) allo

stadio Olimpico. Per il posticipo serale Juventus-Napoli è stato

invece designato Doveri. Udinese-Roma sarà diretta da Abisso,

mentre per Genoa-Torino di sabato (se si giocherà) è stato

scelto Chiffi. (ANSA).



