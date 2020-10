Lazio: Inzaghi, ‘Avevamo speso tanto, vittoria importante’

(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Dopo il successo in Champions League,

la Lazio ritrova i tre punti in campionato contro il Bologna

all’Olimpico, successo che mancava dal 26 settembre all’esordio

stagionale a Cagliari. Una vittoria in sofferenza ma che serviva

per raddrizzare anche la classifica: “Avevamo speso tanto in

Champions – ammette Inzaghi – ho problematiche, tanti giocatori

che non potevo utilizzare, bisogna fare di necessità virtù. I

ragazzi sono stati bravi a vincere una partita molto importante

per noi. Era una partita difficile, ma siamo riusciti a gestirla

bene. È stata una gara aperta, il Bologna sta raccogliendo poco

ma sta facendo ottime partite. Tra tre giorni avremo un altro

match con il Bruges e dovremo stare attenti a dosare le forze”.

