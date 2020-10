Lazio: Inzaghi, una sconfitta senza alibi

(ANSA) – GENOVA, 17 OTT – “Non ci sono alibi per questa

sconfitta. Loro hanno fatto una grande partita e hanno meritato

di vincere, ma noi abbiamo sbagliato. Martedì fortunatamente

abbiamo già l’occasione per voltare pagina”. Così Simone Inzaghi

ha commentato la sconfitta della sua Lazio al Ferraris.

“Muriqi ha cercato di aiutarci, è entrato bene in partita.

Siamo già stati in emergenza numericamente, ma abbiamo fatto

prestazioni differenti. Utilizzare le assenze come scuse non ha

senso – ha aggiunto l’allenatore biancoceleste -. Cercheremo di

recuperare qualcuno e fare meglio in Champions. Non ci sono

scusanti: sono l’allenatore e quindi il primo responsabile”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte