Lazio: Lotito non risponderà a Le Iene su caso Zarate

(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha deciso di “non conferire” con il programma ‘Le Iene’ attraverso una possibile replica all’inchiesta che lo vede accusato dall’agente di Mauro Zarate, Luis Ruzzi, di mancati pagamenti di stipendio al calciatore argentino. La puntata del programma era prevista per martedì scorso ed è stata rinviata di una settimana proprio per dare la possibilità di replica al patron biancoceleste.

“Visionato con i Legali il servizio de ‘Le Iene’ – specifica la nota del club biancoceleste – che peraltro è stato già dolosamente diffuso sul web e sui giornali, provocando alla mia persona ed alla Ss Lazio Spa., società quotata in borsa, gravissimi danni, non ritengo di conferire a questo ulteriore risonanza con la mia partecipazione”. “Resta peraltro fermo – conclude la nota di Lotito – che i contenuti lì rappresentati sono del tutto inattendibili ed infondati e che di questo i responsabili saranno chiamati a rispondere nelle competenti sedi penali e civili”. (ANSA).



